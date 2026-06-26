Jedným z prvých podujatí tohtoročných Dní Pivnice bol tradičný výtvarný tábor, ktorý sa uskutočnil dnes na nádvorí Základnej školy 15. októbra v Pivnici. Organizátormi podujatia boli Základná škola 15. októbra v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Pivnici.
Výtvarný tábor je neoddeliteľnou súčasťou programu Dní Pivnice už od ich prvého ročníka a každoročne ponúka priestor na rozvoj detskej tvorivosti a fantázie. Tohto roku sa doň zapojilo 46 žiakov pivnickej základnej školy, ktorí pod vedením skúsených lektorov – Andrey Merníkovej Šimonovej, Zvonimíra Pudelku, Maje Božovićovej Bažíkovej a Anny Milecovej – vytvárali originálne výtvarné diela.
Organizátori zabezpečili všetok potrebný výtvarný materiál, takže sa mladí účastníci mohli naplno sústrediť na svoju tvorbu. Tohtoročnou témou bolo využitie dreva ako základného výtvarného prvku. Deti pracovali s drevenými podkladmi, ktoré následne ľubovoľne dotvárali – maľovali na ne, vytvárali postavy, rôzne objekty či priestorové kompozície. Každé dielo tak nieslo osobitý rukopis svojho autora a odrážalo jeho fantáziu i kreativitu.
Výsledky celodennej práce nezostanú skryté. Všetky vytvorené práce budú vystavené v priestoroch Základnej školy 15. októbra, kde si ich návštevníci budú môcť pozrieť už dnes od 19.00 hodiny. Výstava bude sprístupnená pri príležitosti koncertu detí hudobných škôl a slávnostného vyhodnotenia fotografického súbehu, ktoré sú taktiež súčasťou programu Dní Pivnice.