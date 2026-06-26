1714 – Holandsko a Španielsko podpísali Utrechtský mier.
1861 – zomrel v Prahe národný buditeľ, historik, jazykovedec, zakladateľ modernej slavistiky, básnik, etnograf, univerzitný profesor a politik Pavol Jozef Šafárik, vedúca osobnosť slovenskej a českej vedy v období národného obrodenia.
1892 – narodila sa americká spisovateľka Pearl Bucková, laureátka Nobelovej ceny za literatúru (1938). Veľkú časť svojho života prežila v Číne a táto exotická krajina ju inšpirovala k napísaniu mnohých literárnych diel ako napríklad Východ a západ alebo román Dobrá zem, za ktorý získala aj Pulitzerovu cenu. Zomrela roku 1973.
1913 – narodil sa v Novom Meste na Váhom maliar a pedagóg, jedna zo zakladajúcich osobností moderného slovenského výtvarného umenia Peter Matejka, vedúca osobnosť skupiny Generácia 1909. Zomrel roku 1972.
1933 – narodil sa Radivoj Raša Popov, známy srbský televízny novinár, spisovateľ a herec. Zomrel roku 2017.
1945 – v americkom San Franciscu bola podpísaná Charta Organizácie Spojených národov (OSN).
1953 – v Bratislave slávnostne vyhlásili v Národnom divadle vznik Slovenskej akadémie vied (SAV).
1960 – Madagaskar (vtedajšie Malgašsko) získal nezávislosť od Francúzska.
1976 – otvorili CN Tower v Toronte, najvyššiu samostatne stojaciu stavbu sveta do roku 2007.
1977 – Elvis Presley mal svoj posledný koncert, konal sa v Market Square Arene v Indianapolise.
1997 – J. K. Eowling vydala Harry Potter a Kameň mudrcov v UK.