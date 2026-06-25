V Srbsku sa od 24. júna do 3. júla očakáva obdobie veľmi teplého počasia a podľa predpovede Republikového hydrometeorologického ústavu (RHMÚ) existuje v niektorých častiach krajiny možnosť výskytu vlny horúčav.
Ako uviedol Ústav verejného zdravotníctva Dr. Milana Jovanovića Batuta vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke, najvýraznejšie horúčavy sa očakávajú na severe krajiny. V Severobáčskom obvode je vlna horúčav možná od 26. júna do 1. júla, zatiaľ čo v Stredobanátskom, Západobáčskom a Mačvianskom obvode sa očakáva od 27. júna do 1. júla.
V Južnobanátskom obvode môžu vysoké teploty pretrvať až do 2. júla, zatiaľ čo na území Belehradu, Severobanátskeho a Juhobáčskeho obvodu sa najteplejšie obdobie očakáva od 28. júna do 1. júla.
Republikový hydrometeorologický ústav upozorňuje, že maximálne denné teploty v niektorých oblastiach dosiahnu úroveň veľmi nebezpečného meteorologického javu.
Meteorológovia vyzývajú občanov, aby sa počas najteplejších dní vyhýbali dlhšiemu pobytu na priamom slnku, najmä v najteplejšej časti dňa, a venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia počas vysokých teplôt.