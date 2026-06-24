Dnes zasadajú poslanci Zhromaždenia AP Vojvodiny, ktorí rokujú o šiestich bodoch rokovacieho programu, z ktorých je najdôležitejší ten, ktorý sa týka záverečného účtu rozpočtu AP Vojvodiny za rok 2025. Ako pred zasadnutím vyhlásil poslanec Nenad Borović, ktorý je zároveň predsedom Výboru pre rozpočet a financie Zhromaždenia AP Vojvodiny, zo správy je zrejmé, že Pokrajinská vláda nakladala s finančnými prostriedkami zodpovedne.
„Čo sa týka plnenia rozpočtu, ak sa pozrieme na príjmovú stránku, realizácia je veľmi vysoká – 97,97 percenta. Dosiahlo sa 65 miliárd a 200 miliónov dinárov z plánovaných 66 miliárd 500 miliónov dinárov. To je významné najmä z toho dôvodu, že rok 2025 bol rokom, v ktorom sa objavili pokusy o zastavenie hospodárskych trendov – aby sa Srbsko, ktoré pracuje a buduje, zastavilo. Boli sme svedkami blokád a výziev na zastavenie práce hospodárskych subjektov. Všetko toto sa podarilo prekonať, ukázalo sa, že ekonomika je stabilná, a tento výsledok je mimoriadne dôležitý. V rámci tejto príjmovej časti by som vyzdvihol dva fiškálne agregáty, ktoré sa týkajú príjmov: daň zo mzdy a daň zo zisku. Daň zo mzdy bola realizovaná vo výške 14 miliárd 670 miliónov dinárov, pričom plán bol 14 miliárd 485 miliónov dinárov, čo je o 1,28 percenta viac, než sa plánovalo. Čo je však obzvlášť dôležité, tieto príjmy sú najvyššie, aké boli kedy v rozpočte AP Vojvodiny zaznamenané. To svedčí o dvoch veciach: zamestnávanie sa nezastavilo a mzdy rástli,“ zhodnotil Borović.
Pokiaľ ide o bilanciu výdavkov, povedal, že ide o vysoký stupeň realizácie v porovnaní s plánom. Všetky sekretariáty podľa jeho slov zrealizovali plán na viac ako 90 percent. Dokonca aj Správa pre kapitálové investície, ktorá bola pri 9-mesačnom prehľade za rok 2025 na úrovni 33 percent, ukončila rok na 85 percentách.
O realizácii rozpočtu sa zmienil aj poslanec Pavel Surový. Konštatoval, že správa o realizácii ukazuje, že Vojvodina nezastala ani napriek ťažkostiam.
„Správa ukazuje jasnú orientáciu Pokrajinskej vlády na kapitálové investície do komunálnej infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania a kultúry, kde sa stupeň realizácie pohybuje od 90 do 100 percent. To ukazuje na stabilnú likviditu a dobrú dynamiku realizácie verejných obstarávaní a prác, ktoré sú v procese. Chcel by som pochváliť tajomníkov dvoch sekretariátov – sekretariátu pre zdravotníctvo a sekretariátu pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu, kde realizácia plánov dosiahla 99,69, respektíve 99,30 percenta. Je to dôkaz, že sa robí všetko v prospech občanov,“ zhodnotil poslanec Surový.