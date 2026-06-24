Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes prijal námestníka generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre mierové operácie Jeana-Pierra Lacroixa.
Macut zdôraznil, že Srbsko je naďalej odhodlané zúčastňovať sa na mierových misiách po celom svete a pokračuje v tradícii bývalej Juhoslávie, založenej už v roku 1967 prvým nasadením v mierovej misii na Sinaji.
Predseda vlády uviedol, že Srbsko si váži úlohu, ktorú zohráva misia OSN na Kosove a Metóchii (UNMIK) pri ochrane nealbánskeho obyvateľstva v južnej srbskej provincii, najmä Srbov. Zároveň však zdôraznil, že v tejto oblasti existuje ešte značný priestor na aktívnejšie pôsobenie misie.
Lacroix potvrdil, že Organizácia Spojených národov poskytuje plnú a nepretržitú podporu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, a súhlasil s predsedom vlády, že konštruktívny dialóg je jedinou cestou k trvalej stabilite.