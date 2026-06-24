Z novosadskej plavebnej komory dnes ráno vyštartovala na deväťdňovú plavbu v poradí 16. Medzinárodná regata Vody Vojvodiny. Na tohtoročnej regate sa zúčastňuje 82 lodí s 227 účastníkmi, medzi ktorými sú aj účastníci z Chorvátska, Slovinska a Rakúska.
Začiatku regaty sa zúčastnil aj úradujúci riaditeľ VP Vody Vojvodiny Igor Kolaković, ktorý uviedol, že účastníci regaty budú kotviť v Savinom Sele, Srbskom Miletići, Sombore, Bezdane, Apatíne a Báčskej Palanke. Úhrnne prejdú trasu dlhú 283 kilometrov.
Pri tejto príležitosti sa poďakoval všetkým lokálnym samosprávam, cez ktoré regata prechádza, pretože sa každoročne usilujú pripraviť pre účastníkov zaujímavý program. Zdôraznil, že záujem o regatu sa každým rokom zvyšuje, a poukázal na to, že medzi účastníkmi sú aj takí, ktorí sa jej pravidelne zúčastňujú.
„Ak má niekto dôveru plaviť sa s nami už 16 rokov, znamená to, že robíme dobrú prácu a že najlepším spôsobom propagujeme nielen naše kanály, ale aj turistickú ponuku Vojvodiny,“ povedal Kolaković a pozval obyvateľov Apatína, aby sa 29. júna pridali k účastníkom regaty a spoločne oslávili Deň Dunaja, ktorý zorganizujú spolu s lokálnou samosprávou Apatína.
Keďže jedným zo základných cieľov regaty je propagácia vodných ciest vo Vojvodine a snaha motivovať obyvateľov, aby trávili čo najviac času pri brehoch kanálov, podnik Vody Vojvodiny každoročne upravuje nábrežie v miestach, kde regata kotví. Tento rok upravili 500 metrov nábrežia v Savinom Sele v Obci Vrbas.