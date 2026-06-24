Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva informuje včelárov, že sa začalo administratívne spracovanie žiadostí podaných na základe Verejnej výzvy na uplatnenie práva na dotácie v živočíšnej výrobe podľa počtu včelích úľov na rok 2026.
V prvom cykle automatického spracovania boli vybavené žiadosti podané počas prvých siedmich dní trvania verejnej výzvy, pričom doteraz bolo vydaných viac ako 12 000 rozhodnutí a celková suma schválených dotačných prostriedkov dosahuje 800 miliónov dinárov.
S cieľom urýchliť vyplácanie dotácií sa automatické administratívne spracovanie žiadostí bude vykonávať na dennej báze, aby používateľom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, boli v čo najkratšom čase doručené rozhodnutia a finančné prostriedky vyplatené na účty evidované v Registri poľnohospodárskych hospodárstiev.
Ministerstvo pripomína poľnohospodárskym výrobcom, aby pravidelne kontrolovali svoju elektronickú schránku na portáli eUprava, aby si mohli včas prevziať a akceptovať rozhodnutia. Pokiaľ nemajú námietky voči vydanému rozhodnutiu, je potrebné, aby sa vzdali práva na odvolanie, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a proces vyplatenia bol ešte viac urýchlený.
Termín na podanie žiadostí v rámci tejto verejnej výzvy je 15. júl, preto sa zainteresovaným včelárom, ktorí ešte nepodali žiadosť, odporúča, aby tak urobili v stanovenom termíne.