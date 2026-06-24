Členovia Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix sa stretli včera v popoludňajších hodinách v priestoroch Klubu pre denný pobyt v mestskom parku, kde zorganizovali hudobné stretnutie pod názvom Na začiatku leta.
Na programe bolo 21 piesní, ktoré zahrali a zaspievali priatelia tohto spolku Ján Čemerský na gitare a Sabine Vranješová na harmonike. Členovia spolku Fénix si volili čísla od 1 do 21 a pod každým číslom bola jedna pieseň. Okrem vítania nového ročného obdobia na tomto stretnutí si pripomenuli aj Svetový deň hudby. V klimatizovaných miestnostiach klubu mali všetci prítomní z tohto stretnutia iba radosť.
Ako nám povedala sociálna pracovníčka Mirjana Sokolovićová, podpredsedníčka Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix, na tomto stretnutí vzdali hold vysielaniu Prozori duše autorky a moderátorky Jelice Despotovej, predsedníčky spolku, ktorá s vysielaním tejto relácie na vlnách lokálneho rozhlasu začala na Vidovdan v roku 1993. Toto stretnutie určitým spôsobom napodobnilo niektoré z hudobných vysielaní Despotovej, keď v štúdiu hosťovali hudobníci a poslucháči si volili obľúbené piesne, aby im zaspievali a zahrali naživo. V úvodnej časti si pripomenuli, ako to kedysi bolo a kto z prítomných hosťoval v týchto obľúbených vysielaniach.
Jelica Despotová ako autorka a moderátorka realizovala a darovala tomuto spoločenstvu okolo 1 300 vysielaní relácie Prozori duše (bez repríz), čo predstavuje okolo 2 600 hodín. Toto pondelkové vysielanie (od 18.00 do 20.00 hod.), ako bolo počuť včera, im veľmi chybuje. Podľa slov Sokolovićovej, malo veľký význam aj pre afirmáciu invalidov, lebo aj sama predsedníčka je osoba pripútaná k invalidnému vozíku. Avšak vysielania neboli výlučne venované iba invalidom, ale tematicky boli veľmi rôznorodé. Vo vysielaniach hosťovalo okolo 700 hostí z viacerých sfér života a práce, ktorí boli známi aj širšej verejnosti. Spracovávala tým všetky aktuálne diania.
Otac Stefan, iguman monastiera Velika Remeta, veľa ráz bol hosťom vysielania a práve 7. júna v pazovskom pravoslávnom Kostole sv. proroka Iliju odovzdal Jelici Despotovej poďakovanie za šírenie duchovnosti, humanity a dobroty medzi ľuďmi.
Známy pazovský hudobník Ján Čemerský je od samotných začiatkov verným a pomáhajúcim priateľom Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix, ktoré bolo založené v roku 1994. S Despotovou začal spolupracovať najprv vo vysielaní Prozori duše, a ako nám povedal, nesmierne ho teší, že je aj on členom veľkej fénixovej rodiny.