Ministerstvo vnútra Srbska dnes apelovalo na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali rýchlostné obmedzenia a ďalšie dopravné predpisy a aby pritom mali na zreteli, že sa blíži obdobie roka, počas ktorého sa zaznamenáva najvyšší počet dopravných nehôd s úmrtiami a zraneniami.
Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že rýchlosť je stále zďaleka najčastejším faktorom ovplyvňujúcim vznik dopravných nehôd s obeťami na životoch, a preto je zodpovedné správanie každého vodiča kľúčové pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.
Od začiatku roka príslušníci Správy dopravnej polície, ktorí riadia dopravu pomocou záchytných zariadení, zistili takmer 20 000 priestupkov, z ktorých 143 bolo priestupkov násilnej jazdy.