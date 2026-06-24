1497 – na ostrove Cape Breton pristál benátsky moreplavec v anglických službách Giovanni Caboto, ktorý hľadal námornú cestu do Číny a objavený ostrov pokladal za Áziu. Zápis o udalosti je prvým presne doloženým dátumom o objave Severnej Ameriky.
1509 – Henrich VIII., druhý monarcha z dynastie Tudovcov, bol korunovaný za anglického kráľa.
1804 – narodil sa v Bratislave lekár, botanik, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ viedenskej botanickej záhrady, spoluautor prvej ilustrovanej učebnice botaniky, spoluzakladateľ a člen Viedenskej akadémie vied, historik a jazykovedec Štefan Ladislav Endlicher.
1845 – narodil sa Ambrose Bierce, americký satirik, spisovateľ a novinár. Jeho najznámejšou knihou je The Devil’s Dictionary (Diablov slovník), pôvodne novinový seriál na pokračovanie, obsahujúci satirickú reinterpretáciu slov anglického jazyka.
1859 – v bitke pri Solferine (Taliansko) porazili francúzsko-sardínske vojská rakúsku armádu. Preto cisár František Jozef I. požiadal Napoleona III. o prímerie. Rakúsko sa muselo zriecť Lombardie a Parmy v prospech Sardínskeho kráľovstva. Zostalo mu ale Benátsko a niektoré ďalšie talianske dŕžavy. Bitka a utrpenie zranených vojakov podnietili švajčiarskeho filantropa a spisovateľa Henriho Dunanta založiť Červený kríž (1863).
1901 – v parížskej Vollardovej galérii otvorili prvú výstavu obrazov vtedy 19-ročného španielskeho maliara Pabla Picassa.
1911 – narodil sa Ernesto Sabato, argentínsky spisovateľ a esejista, autor románov Tunel samoty (El tunel, 1948), O hrdinoch a hroboch (Sobre heroes y tumbas, 1961). Zomrel roku 2011.
1944 – narodil sa Jeff Beck, britský gitarista, člen skupiny The Yardbirds a zakladateľ Jeff Beck Group. Zomrel roku 2023.
1986 – zomrel srbský spisovateľ Miroslav Antić.
2003 – ruský prezident Vladimir Putin začal historickú návštevu Spojeného kráľovstva. Bol to prvý ruský štátnik na oficiálnej návšteve tejto krajiny od roku 1874, keď Spojené kráľovstvo navštívil ruský cár Alexander II.