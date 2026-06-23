Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo dnes odovzdal 13 zmlúv užívateľom, ktorí získali právo na nenávratné finančné prostriedky v rámci tohtoročného súbehu na nákup prípojných strojov, mechanizácie a vybavenia pre organickú výrobu v AP Vojvodine.
Zmluvy odovzdala podtajomníčka rezortného sekretariátu Ivana Pejovićová-Ševrtová, ktorá zdôraznila, že týmto opatrením pokračuje nepretržitá podpora udržateľných foriem poľnohospodárstva a zabezpečujú sa podmienky pre ďalší rozvoj organickej výroby prostredníctvom modernizácie technicko-technologickej úrovne produkcie.
„Na realizáciu tohto súbehu bolo vyčlenených 14 miliónov dinárov, pričom nenávratné finančné prostriedky sa udelia vo výške do 80 % oprávnených nákladov na investíciu,“ zdôraznila a dodala, že maximálna výška podpory na jednu žiadosť je do dvoch miliónov dinárov, kým minimálna suma predstavuje 50 000 dinárov.
Podtajomníčka Pejovićová-Ševrtová za prítomnosti zástupcu pokrajinského tajomníka Zoltána Tótha a užívateľov prostriedkov vyzdvihla význam investovania do organickej výroby, ktorý sa odráža v produkcii zdravotne bezpečných potravín, zachovávaní prírodných zdrojov, biodiverzity a životného prostredia, ako aj v posilňovaní konkurencieschopnosti poľnohospodárskych gazdovstiev.
Pri tejto príležitosti pripomenula poľnohospodárskym výrobcom, že druhý súbeh, určený na stimuly na zavádzanie a certifikáciu systémov bezpečnosti a kvality potravín, bude vyhlásený v októbri, a vyzvala záujemcov, aby sa prihlásili a zároveň zaslali návrhy na zlepšenie budúcich opatrení v oblasti organickej výroby.