1272 – zomrel na ostrove Csepel (Maďarsko) uhorský kráľ Štefan V.
1806 – rakúsky cisár František II. sa zriekol titulu rímsko-nemeckého cisára. Týmto aktom definitívne ukončil 1006 rokov trvajúce rímske cisárstvo obnovené Karolom Veľkým v roku 800.
1816 – narodil sa britský technik, vynálezca a konštruktér parných lokomotív Thomas Russell Crampton.
1881 – narodil sa škótsky bakteriológ Alexander Fleming, laureát Nobelovej ceny (1945) za objav penicilínu a jeho antibiotických účinkov na baktérie.
1902 – narodil sa v Bardejovskej Novej Vsi hudobný skladateľ a dirigent Michal Vilec.
1912 – narodil sa v Liptovskej Kokave osvetový pracovník, redaktor, divadelný ochotník a organizátor kultúrnych podujatí Martin Jančuška.
1914 – Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Rusku a Srbsko vyhlásilo vojnu Nemecku.
1917 – narodil sa americký herec Robert Michum, ktorý bol za úlohu poručíka Walkera vo filme Príbeh pešiaka nominovaný na Oscara.
1928 – narodil sa americký maliar, režisér a fotograf rusínskeho pôvodu Andy Warhol, zakladateľ a hlavný predstaviteľ pop-artu, reprezentant undergroundovej nezávislej kinematografie, ktorého rodičia pochádzali zo slovenskej rusínskej obce Miková pri Svidníku (Slovensko).
1945 – Američania zvrhli atómovú bombu na japonské mesto Hirošima. Tlaková vlna zrovnala so zemou všetko v okruhu troch kilometrov. Zahynulo 78 150 civilistov a 37 424 bolo ranených.
1947 – narodil sa český populárny moderátor, textár, zabávač a publicista Petr Novotný.
1962 – bývalá britská korunná kolónia Jamajka získala nezávislosť.
1978 – zomrel pápež Pavol VI. (vlastným menom Giovanni Battista Montini). Výrazne presadil reformy Druhého vatikánskeho koncilu, vydal encykliky o celibáte, manželstve a antikoncepcii a encykliku o sociálnych otázkach.
1979 – zomrel nemecký biochemik Feodor Felix Konrad Lynen, laureát Nobelovej ceny (1964) za objav mechanizmu a regulácie látkovej premeny cholesterolu a mastných kyselín v ľudskom tele.
2007 – zomrel jeden z najprominentnejších členov francúzskej bankárskej dynastie Rotschildovcov, barón Elie Robert Rothschild.