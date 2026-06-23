Na 15. zasadnutí aktuálneho zloženia Zhromaždenia obce Kovačica v pondelok 22. júna bolo 25 rokovacích bodov. Prítomných bolo 21 výborníkov a zasadnutie viedol predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Prvý bod sa týkal návrhu Rozhodnutia o záverečnom obecnom rozpočte za rok 2025, ktorého zdôvodnenie podal predseda Obce Kovačica Petar Višnjički.
Pri druhom bode šlo o návrh Rozhodnutia o vyplácaní príjmov za penzijné, invalidné a zdravotné poistenie osobám, ktoré sa samostatne zaoberajú umeleckou činnosťou v oblasti kultúry. V spomenutom rozhodnutí sa o. i. uvádza, že samostatným umelcom je osoba, ktorej takýto status určuje niektoré reprezentatívne združenie v oblasti kultúry. Táto téma podnietila diskusiu, v rámci ktorej niektorí výborníci žiadali dodatočné vysvetlenie určených podmienok na získavanie daných príjmov.
Témou zasadnutia boli aj zmeny a doplnenia pravidiel o získavaní práva na jednorazovú finančnú pomoc pre novorodencov na území Obce Kovačica. V písomnom zdôvodnení sa uvádza, že na realizáciu tohto druhu pomoci boli určené finančné prostriedky z obecného rozpočtu s cieľom podporiť rodiny s deťmi.
Predmetmi rokovania boli aj správy o činnosti a finančné správy domov kultúry z územia obce a Strediska pre sociálnu prácu Kovačica, ako aj správa o činnosti a plán práce Červeného kríža Kovačica.
Za riaditeľku Strediska pre sociálnu prácu Kovačica bola znovu vymenovaná Dušanka Petráková, diplomovaná pedagogička z Kovačice.
Všetky rozhodnutia a správy boli schválené hlasmi väčšiny výborníkov.