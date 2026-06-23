Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva apelovalo na chovateľov hospodárskych zvierat, aby včas podnikli všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť dostatočné množstvo vody na napájanie zvierat počas nadchádzajúceho letného obdobia. Týka sa to predovšetkým oblastí, kde v dôsledku vysokých teplôt a zníženého množstva zrážok môže dôjsť k poklesu výdatnosti alebo k úplnému vyschnutiu prírodných vodných zdrojov.
Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić zdôraznil, že prevencia je kľúčová, aby sa predišlo situáciám, ktoré by mohli ohroziť blahobyt zvierat a sťažiť živočíšnu výrobu. Podčiarkol, že cieľom je riešiť problémy skôr, ako nastanú. Zároveň pripomenul, že ministerstvo prostredníctvom rôznych opatrení agrárnej politiky kontinuálne poskytuje podporu sektoru živočíšnej výroby, a dodal, že zabezpečenie vody, krmiva a náležitej starostlivosti o zvieratá je zákonnou a morálnou povinnosťou ich vlastníkov.