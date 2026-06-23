Dnes boli odmenení najúspešnejší žiaci, čiže žiaci generácie a nositelia Vukovho diplomu na základných školách a gymnáziu na území Obce Báčsky Petrovec.
Vo veľkej sieni Zhromaždenia obce ich privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská a zablahoželala im k dosiahnutým výsledkom. Vyzdvihla, že tieto úspechy žiakov sú radosťou nielen pre rodičov a školu, ale sú hrdosťou aj pre našu spoločnosť a obec. Predtým, ako im udelila darčeky, zaželala im veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu a budúcnosti.
Nositeľmi Vukovho diplomu na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sú: Sara Jovanovićová, Lucia Kevenská, Daniela Filipovićová, Klaudia Damaris Eliášová, Anastázia Myjavcová, Viktória Rojková, Mia Čániová, Marek Šuľan, Andrej Andrijašević, Aleksa Stefan Žilaji, Boris Peťkovský a žiakom generácie je Marko Černivec.
Najúspešnejší žiaci na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne sú: Filip Šúšerský, Saša Bogunović, Aleksa Matić, David Lovre, Lazar Kozarov, Nađa Pašćan, Tea Novakovová a žiačkou generácie je Petra Šúšerská.
V Základnej škole Žarka Zrenjanina v Maglići nositeľkou Vukovho diplomu a žiačkou generácie je Dunja Krajnovićová.
V Základnej škole Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch Vukov diplom a titul žiaka generácie získal David Galandari Zvarec.
Keď ide o Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, štúdium ako najlepší žiaci ukončili: Sara Jovanovićová, Ines Kudronová, Lucia Macáková, Nina Mravíková, Tatiana Filipovićová, Isidora Šimoniová, Sára Štrbová, Aleks Cesnak, Filip Trabak, David Obuch a žiačka generácie je Abigail Marta Eliášová.