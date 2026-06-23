Vláda Srbska predĺžila nariadenie o obmedzení cien ropných derivátov na nasledujúcich 60 dní. Generálny tajomník Združenia ropných spoločností Srbska Tomislav Mićović pre RTS uviedol, že v tomto období predostrú argumenty, prečo obmedzovanie cien už nie je potrebné.
„Ak sa situácia opäť zaostrí, vláda môže okamžite reagovať,“ dodal Mićović, ktorý zároveň zdôraznil, že ceny derivátov „neexplodujú“ ani bez tohto nariadenia.
„Toto je už piaty rok, čo vláda reguluje ceny. Boli obdobia, keď to bolo naozaj vážne, no zároveň úplne korektné a prijateľné pre všetkých – tak pre spotrebiteľov, ako aj pre ropný sektor. Avšak vždy, keď dochádza k prudkým zmenám, jednoducho nedokážete administratívnou cestou, hoci aj v tom najlepšom úmysle, verne kopírovať pohyby na trhu, je to jednoducho nemožné,“ vysvetlil Mićović.
Uviedol, že v najbližších 60 dňoch podnietia iniciatívu a na základe argumentov potvrdia, že regulácia cien už nie je potrebná. Zdôraznil, že ceny by neexplodovali ani bez zásahu vlády.
„V niekoľkých prípadoch sme žiadali, aby sa v tomto období intenzívneho tranzitu uvoľnili ceny na diaľniciach. Priamo na diaľniciach by boli ceny možno o dva až tri dináre vyššie,“ poznamenal Mićović.
Podľa jeho slov by vláda v prípade, že by sa situácia na Blízkom východe opäť vyhrotila, mohla okamžite zareagovať.
„Robia to tak mnohé krajiny – odídu od regulácie cien a potom sa k nej zasa vrátia. Chorvátsko to takto praktizovalo napríklad uplynulý rok,“ uzavrel Mićović.