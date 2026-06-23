Ruženka moja je etnologicko-dokumentárny film o Ružene Červenskej, 88-ročnej učiteľke na dôchodku a významnej slovenskej choreografke z Vojvodiny.
Film mapuje jej sedem desaťročí trvajúcu prácu. Zachytáva jej hlbokú oddanosť zachovávaniu slovenských tradícií, folklóru a identity v Starej Pazove. Zároveň ukazuje harmonické spolužitie srbskej a slovenskej komunity v tomto regióne.
Autorkou filmu je Gordana Momčilovićová-Ilićová, etnologička a antropologička, ktorá pre film zabezpečila výskum, scenár a réžiu. Premiéra dokumentárneho filmu bude zajtra v divadelnej sále o 19.30 h.