Minister zahraničných vecí Marko Đurić sa v Paname zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov Asociácie karibských štátov.
Đurić v rozhovore s novinármi na začiatku návštevy zdôraznil, že je dôležité, aby Srbsko ešte viac upevnilo svoju prítomnosť v týchto krajinách a bolo vnímané ako jedna zo vstupných brán do Európy, čím sa vytvárajú nové rozvojové príležitosti a zároveň sa posilňuje medzinárodné postavenie krajiny.
Vysvetlil, že účasť srbskej delegácie na stretnutiach v Paname je zameraná na ďalšie zlepšovanie bilaterálnych vzťahov s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, propagáciu Expo 2027 v Belehrade, presadzovanie pozície Srbska v otázke Kosova a Metóchie, ako aj na ochranu princípov medzinárodného práva, multilateralizmu a spolupráce medzi štátmi.
Ako zdôraznil, Srbsko pokračuje v dlhoročnej tradícii vzťahov s touto časťou sveta, ktorá predstavuje významný priestor budúceho rozvoja a veľkého potenciálu.
Šéf srbskej diplomacie uviedol, že počas pobytu v Paname využije každú príležitosť na intenzívne kontakty a ďalšiu propagáciu Expo 2027, pričom zdôraznil, že toto podujatie predstavuje viac než len výstavu a je príležitosťou, aby sa Belehrad stal miestom stretávania a globálneho dialógu v zložitých medzinárodných podmienkach.