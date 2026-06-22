Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol dnes prítomný na otvorení 21. Svetového kongresu ekonómov Medzinárodnej ekonomickej asociácie. Témou tohtoročného kongresu je globálna ekonomická realita.
Vo svojom príhovore poznamenal, že dnešné výzvy sú príliš veľké na to, aby ich riešili iba politici a že v časoch neistoty majú odborné názory a zdravé ekonomické uvažovanie mimoriadny význam. Vyzdvihol, že keď medzi sebou súťažia najväčšie svetové ekonomiky, dôsledky pociťujú aj ostatné krajiny, a preto sa malé a stredne veľké štáty často musia prispôsobovať.