V nedeľu 21. júna sa v Kysáči uskutočnil 32. Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána. Tradičné podujatie, ktoré patrí k pilierom zachovávania slovenskej kultúrnej identity na Dolnej zemi, vyvrcholilo slávnostným galakoncertom. Na javisku sa vystriedalo 34 tanečných, speváckych a hudobných bodov v podaní detských kolektívov zo Srbska a Slovenska.
Slávnostný program sa začal festivalovou hymnou a defilé krojovaných párov zo všetkých zúčastnených dedín. Po tradičnom vztýčení festivalovej vlajky prítomných hostí privítal Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč a riaditeľ festivalu.
V mene NRSNM sa prihovorila Dušanka Petráková, nasledoval príhovor Dema Berišu, ministra pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, a festival oficiálne otvorila členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová. Festival svojím tancom otvorili najmladší domáci tanečníci DFS Krôčik.
Podujatie, ktoré moderovala Miluša Vranková, zorganizovalo Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou Mesta Nový Sad, ktoré festival aj financuje. Významnú finančnú pomoc poskytli Ministerstvo kultúry a informovania RS, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podporu poskytli i priatelia festivalu a mediálni sponzori.
Galakoncert priniesol pestrú prehliadku folklóru. Predstavili sa na ňom súbory z Báčskeho Petrovca, Aradáča, Bingule, Lugu, Erdevíka, Hložian, Boľoviec, Kovačice, Starej Pazovy, Padiny, Pivnice, Kulpína, Nového Sadu, Selenče, Kysáča a Hajdušice), ako aj hosťujúce súbory zo Slovenskej republiky (Fiľakovo a Bratislava) a z Kysáča.
Výkony pozorne sledovala odborná porota v zložení: Ján Slávik, choreograf, ideový tvorca a zakladateľ DFF Zlatá brána, Tatiana Kriváková-Amidžićová, umelecká vedúca a choreografka, a Danica Vŕbová, kultúrna pracovníčka, choreografka a umelecká vedúca. Celým programom divákov sprevádzala zostava detských moderátorov v úlohách: Bjanka Brnová (Anička), Gabriela Anušiaková (Marienka), Miljan Pavel Surový (Janko), Kristian Šranka (Miško) a Filip Peťkovský (Paľko). Konferenciersky text pripravila a moderátorov nacvičila Anna Asodiová.
Ceny najúspešnejším súborom udelili riaditeľ Pavel Surový a predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.
Na základe rozhodnutia poroty víťazmi sa stali: 1. miesto a soška NRSNM pripadla DFS Vienok KC Kysáč (tanec U Aničky vo dvore autorky a nacvičovateľky Lýdie Francistyovej a vedúceho orchestra Ondreja Maglovského), 2. miesto obsadil DFS SKUS Slnečnica ZŠ maršala Tita z Padiny staršia skupina (detské hry Vo Veľkonočný pondelok autorky a nacvičovateľky Anny Halajovej a vedúceho orchestra Vladimíra Halaja) a 3. cenu získal DFS Zvončeky SKOS v Erdevíku (detské hry V tej našej záhrade vždy veselo autorky a nacvičovateľky Lydušky Kolárovej a vedúceho orchestra Mareka Mrvu).
Cenu riaditeľa festivalu udelili DFS SKUS Slnečnica ZŠ maršala Tita z Padiny mladšia skupina (detské hry Poviem vám ja hádku autorky a nacvičovateľky Anny Halajovej a vedúceho orchestra Vladimíra Halaja). Cena zakladateľa festivalu sa dostala do rúk DFS Šafáriček SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu za detské hry pod názvom Malá hŕba pýta viac, ktoré nacvičili Vierka Marčoková-Cerovská a Alena Kulíková, a vedúcim orchestra je Jaroslav Lačok.
Špeciálne ceny získali: DFS KOS Jednota Hložany mladšia skupina (tanec Prší, prší autora Jaroslava Krišku; nacvičili: J. Kriška a Katarína Dobríková; vedúcim orchestra je Ivan Galamboš), DFS Bažalička KUS Zvolen Kulpín mladšia skupina (detské hry V našom dvore autorky Zdenky Bobáčekovej; nacvičili: Z. Bobáčeková a Miroslava Ušiaková; hudobný sprievod: Orchestrík ZŠ J. Kollára v Selenči; vedúci orchestra: Dr. Juraj Súdi a Vladimír Melich), DFS SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy staršia skupina (tanec Na prostried Pazova autorky Ruženy Červenskej; nacvičili Katarína Šašová a Ivana Víziová a vedúcim orchestra je Vladislav Gubečka), Orchestrík ZŠ Jána Kollára zo Selenče (zmes piesní Zahrajme si…, ktoré upravil, nacvičil a vedúcim orchestra je Dr. Juraj Súdi), DFS Hruštička Kultúrny kolektív a Dom kultúry 3. októbra staršia skupina (tance a detské hry Deti na dedine autora a nacvičovateľa Želka Sucháneka a vedúceho orchestra Jána Dišpitera).
Na záver možno uzavrieť, že festival opäť ukázal, že slovenský folklór vo Vojvodine má vďaka obetavosti rodičov, choreografov, nacvičovateľov, hudobných sprievodov a nadšeniu detí pred sebou úspešnú budúcnosť.