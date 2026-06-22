V poradí 22. Medzinárodný detský folklórny festival Vidovdanské stretnutia sa počas tohto víkendu konal v Starej Pazove. Tamojší Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića toto podujatie zorganizoval od 19. do 21. júna.
Do programu boli okrem Vidovdanských priadok, ktoré sa konali v piatok v Sokolskom dome, zaradené aj dva ústredné festivalové koncerty v sobotu a nedeľu. Včera v neskorých popoludňajších hodinách sa najprv uskutočnilo defilé centrom mesta. Začalo sa v mestskom parku a zakončilo v divadelnej sále, kde prebiehal hlavný program. Na Námestí Dr. Zorana Đinđića účastníci festivalu spoločne zatancovali kolo.
Na nedeľnom koncerte Vidovdanských stretnutí vystúpili detské tanečné súbory z územia Inđijskej obce (z Nového Slankamenu, Bešky, Inđije, Krčedinu) a Staropazovskej obce (zo Starej Pazovy a Nových Bánoviec).