1633 – taliansky astronóm a filozof Galileo Galilei odvolal pred inkvizičným súdom Koperníkovo učenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka.
1767 – narodil sa pruský filológ, filozof, teoretik umenia, diplomat a štátnik Wilhelm Von Humboldt.
1815 – Napoleon I. Bonaparte po porážke svojho vojska pri Waterloo (18. 6. 1815) definitívne abdikoval.
1898 – narodil sa nemecký spisovateľ Erich Maria Remarque, predstaviteľ tzv. stratenej generácie, ktorú výrazne ovplyvnila prvá svetová vojna. Bol autorom známych románov ako Na západe nič nového, Čas žitia, čas umierania, Traja kamaráti, Víťazný oblúk a mnohých iných. Zomrel roku 1970.
1941 – prepadnutím Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) v noci z 21. júna na 22. júna začala nemecká hitlerovská armáda realizovať plán Barbarossa – globálny útok proti ZSSR. Nemecké vojská vrátane satelitov (Rumunsko, Fínsko, pripojili sa aj Taliansko, Maďarsko a vtedajšia Slovenská republika) napadli Sovietsky zväz bez vyhlásenia vojny. Nemecko tým jednostranne porušilo pakt o neútočení.
1949 – narodila sa svetoznáma americká filmová a divadelná herečka Meryl Streepová, držiteľka niekoľkých Oscarov a iných ocenení. Svoje herecké umenie predviedla v slávnych filmoch ako napríklad Kramerová vs. Kramer, Francúzova milenka, Sophiina voľba, Spomienky na Afriku, Madisonské mosty, Hodiny alebo Diabol nosí Pradu.
1986 – Diego Maradona na Majstrovstvách sveta vo futbale v Mexiku v zápase proti Anglicku dosiahol gól rukou, ale gól bol predsa uznaný.
2008 – dva novoobjavené mesiace planéty Pluto dostali oficiálne astronomické názvy: Nix a Hydra.