Tohtoročné vydanie rockového festivalu Valley Echo sa usporiada od 17. do 19. júla vo Višničkovej hôrke pri Padine. Fanúšikovia gitarového zvuku si počas troch dní budú môcť užiť vystúpenia desiatich bandov a hviezdou tohtoročného festivalu bude známy belehradský spevák a gitarista Nikola Vranjković (ex Block Out).
V piatok 17. júla koncertovať budú Bunker House, Deformitet a Direct Drive.
V sobotu 18. júla javisko bude patriť Nikolovi Vranjkovićovi a skupinám Katastrofa a Hiperbola.
V záverečný nedeľný večer 19. júla vystúpia Crimson Vulture, BRB Blues Band, Bez filtera a Gastro Folk Punk.