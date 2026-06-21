Aj na tohtoročnom Medzinárodnom detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči v rámci programu boli usporiadané viaceré sprievodné podujatia.
V sobotu 20. júna o 17. hodine v Predškolskej ustanovizni Lienka bola otvorená druhá spoločná detská výstava Tradície očami novej generácie mladšej skupiny Slnečnice Umeleckého združenia Michala Geržu z Kysáča.
O 18. hodine na zámku Zlatej brány vystúpilo Baletné štúdio Tropikana Motion z Rumenky a Kysáča. Následne vystúpil Detský folklórny súbor Jánošík z Fiľakova zo Slovenskej republiky.
O 21. hodine na zámku Zlatej brány bolo bábkové predstavenie Ostrov splnených prianí v predvedení členov Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom zo Slovenskej republiky.