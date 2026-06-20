Jubilejný 30. festival vážnej hudby Jarné nôty odznel v piatok 19. júna v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.
Početnému obecenstvu slávnostného jubilejného ročníka sa v mene organizátora najprv prihovorila predsedníčka MOMS Petrovec Anna Medveďová a menovite privítala hostí festivalu a všetkých prítomných. Podotkla, že tento 30. jubilejný ročník festivalu usporiadali v podvečer Svetového dňa hudby. Slova sa ujal i Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Vďaka účasti hostí z Rumunska aj tohto roku festival nadobudol medzinárodný ráz.
Česť otvoriť jubilejný festival mal Juraj Červenák, predseda Matice slovenskej v Srbsku. Počas jubilejného koncertu festivalu Jarné nôty, ktorý pred rokmi založili Kvetoslava Benková a Katarína Melegová-Melichová, odznelo 13 hudobných čísel. O talente a zdokonaľovaní všetkých účastníkov svedčia početné významné ocenenia. Sieň bola zaplnená obecenstvom, ktoré potleskom povzbudzovalo mladých snaživcov vážnej hudby, ako aj už vyškolených hudobníkov.
Predstavili sa: Sofija Pribičevićová z Nového Sadu, Adela Bovdišová, Jana Krásniková, Emília Grňová z Petrovca, Lara Vindišová z Hložian, Željko Sakač z Kulpína, Danilo Valtner z Maglića, Hana Pintírová z Pivnice, Marek Škrabla zo Selenče a vzácni hostia z Rumunska: klavirista Andrej Bobčok a trio v zložení Benjamin Harazin (akordeón), Vladimír Jackuľák (trúbka) a Lukáš Juráš (saxofón). Koncertom obecenstvo viedla moderátorka Viera Dorčová-Babiaková.
Záver koncertu patril skúseným hudobníkom a spevákom, ktorí vyrastali s týmto festivalom. Sólovým spevom sa predstavila Anna Havranová-Ilićová zo Starej Pazovy a vystúpil aj virtuóz na klavíri Marek Stupavský z Nového Sadu.
Medzi hudobnými bodmi bol odvysielaný dokumentárny film Cesta k umeniu s Jarnými nôtami – Hudobní virtuózi, ktorý pripravila Annamária Boldocká-Grbićová.
Účastníkom terajším a aj tým, ktorí vyrastali a formovali sa s festivalom Jarné nôty, predsedníčka MOMS Petrovec Anna Meveďová odovzdala diplomy a darčeky a nakoniec sa všetci spolu vyfotili na pamiatku.