Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes absolvoval videozasadnutie s riaditeľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre susedstvo a rokovania o rozšírení Gertom Janom Koopmanom, s ktorým hovoril o výsledkoch Srbska na ceste k plnoprávnemu členstvu v Európskej únii.
Premiér uviedol, že počas stretnutia zhodnotili dosiahnuté výsledky v implementácii Reformnej agendy a definovali ďalšie kroky v tomto procese. Zdôraznil, že Srbsko zostáva odhodlané pokračovať v reformách, ktoré prispievajú k posilňovaniu inštitúcií, zlepšovaniu právneho štátu a ďalšiemu hospodárskemu rozvoju našej krajiny.
„Verím, že spoločnou prácou budeme naďalej dosahovať výsledky, ktoré sú v záujme občanov Srbska,“ zdôraznil premiér.
Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva vnútra, Ministerstva pre európske integrácie, Ministerstva baníctva a energetiky a Generálneho sekretariátu vlády Srbska.