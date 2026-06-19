Slávnostné odovzdávanie diplomov maturantom Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove sa konalo dnes vo veľkej obecnej zasadačke. Maturantom udelili diplomy, ocenenia a pochvaly.
Na slávnosti, na ktorej sa zúčastnili aj rodičia maturantov, sa najprv prihovoril riaditeľ školy Nemanja Đorđević. Maturantom zaželal mnoho šťastia a úspechov v ďalšom živote a vzdelávaní.
V školskom roku 2025/2026 mala táto škola 186 žiakov v trojročných a štvorročných odboroch v rámci ôsmich vzdelávacích profilov. Stredoškolské vzdelávanie úspešne ukončilo 184 maturantov, zatiaľ čo dvaja žiaci pôjdu na opravnú skúšku v auguste. Traja sú nositeľmi Vukovho diplomu a vedenie školy je hrdé na túto generáciu žiakov, ktorá za sebou zanecháva dobré výsledky tak vo vzdelávaní, ako aj v mimoškolských aktivitách.
Na základe rozhodnutia Učiteľskej rady bola po prvý raz v škole za žiačku generácie zvolená žiačka III. stupňa, ktorou sa stala Ana Marija Tošićová zo Starej Pazovy (trieda III-5, odbor cukrár). Okrem príkladného správania a vynikajúceho prospechu počas troch rokov vzdelávania sa zapájala do početných aktivít v rámci školy. Účastníčkou je republikovej súťaže v Niši, kde obsadila 3. miesto v kategórii dezert, a bola aj členkou Žiackeho parlamentu. Rada navštevovala aj fakultatívne hodiny slovenského jazyka a literatúry. Ana Marija si lásku k cukrárstvu vypestovala už v detstve u svojej mamy, s ktorou dodnes rada pripravuje torty a koláče, čo ju podľa jej slov ešte viac motivuje v jej profesijnom smerovaní.
Daria Danka Dekićová z Novej Pazovy (trieda IV-3, vzdelávací profil právnicko-podnikateľský technik) bola zvolená za žiačku generácie IV. stupňa. Okrem vzorného správania a výborných úspechov počas štyroch rokov školskej dochádzky sa zúčastnila viacerých súťaží, kde dosiahla pozoruhodné výsledky, a bola aj účastníčkou mnohých mimoškolských aktivít v rámci školy. Je tiež nositeľkou Vukovho diplomu. Daria sa po skončení strednej školy plánuje ďalej vzdelávať na Právnickej fakulte v Belehrade, kde chce rozvíjať svoje odborné kompetencie.
Titul športovca generácie získal Lazar Kovačević z Novej Pazovy (IV-1, vzdelávací profil podnikateľský administrátor). Je dlhoročným členom Basketbalového klubu Dunav v Starých Bánovciach a aktívne sa zúčastňoval školských športových súťaží vo viacerých športoch, kde úspešne reprezentoval školu.
Ocenení maturanti na slávnosti povedali, že práca, vytrvalosť a obetavosť sú kľúčom k dosiahnutiu úspechu a že ocenenia predstavujú motiváciu na ďalšie vzdelávanie a nové výzvy v živote.