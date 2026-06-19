Ministerstvo vnútra varuje občanov pred novým phishingovým podvodom, ktorý sa šíri prostredníctvom aplikácie Messenger. Občanom prichádzajú správy údajne od Meta AI, Facebook podpory alebo iných služieb spoločnosti Meta, v ktorých sa tvrdí, že ich facebookové konto bude zrušené alebo obmedzené, ak urýchlene nevykonajú „overenie“, zverejnilo Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti Instagram.
Ako sa uvádza, k správe býva najčastejšie priložený PDF dokument, napríklad s názvom ZAPOČNI_PROVERKU. Jeho otvorením môže byť užívateľ presmerovaný na falošnú webovú stránku určenú na krádež hesiel, prístupových údajov a iných citlivých informácií.
Ministerstvo vnútra apeluje na občanov, aby priložený PDF dokument neotvárali a neklikali na odkazy v správe. Rezort vnútra zároveň varuje občanov, aby nezadávali svoje heslá, prihlasovacie kódy ani údaje z platobných kariet.
Ministerstvo vnútra pripomína, že overovanie facebookových kont sa neuskutočňuje prostredníctvom náhodne odoslaných správ na Messengeri ani cez PDF dokumenty. Gramatické chyby, vyvolávanie pocitu naliehavosti a hrozby zrušením konta sú najčastejšími znakmi podvodu.
„Ak ste prílohu už otvorili alebo zadali údaje, okamžite si zmeňte heslo, skontrolujte aktívne relácie na konte, zapnite dvojfaktorovú autentifikáciu a v prípade, že ste poskytli údaje o platobnej karte, bezodkladne kontaktujte banku,“ odkazuje Ministerstvo vnútra.