Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci zverejnilo súbeh na prijímanie žiakov stredných škôl v Republike Srbsko do ustanovizní na ubytovanie a stravovanie na školský rok 2026/2027.
Súbeh sa vyhlasuje pre 75 miest a termín podávania prihlášok v prvom kole je od 29. júna do 10. júla v budove internátu.
Termín podávania prihlášok na súbeh v druhom kole je od 24. do 27. augusta, ak zostanú voľné miesta.
Pre príslušníkov sociálne znevýhodnených skupín, ktorým nebolo pridelené ubytovanie v prvom kole (vyhradené sú 3 miesta), bude termín podávania prihlášok od 24. do 27. augusta v čase od 8.00 do 12.00 hod. v budove internátu.
Všetky informácie ohľadom potrebných dokladov sú dostupné na facebookovej stránke Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.