Na 15. zasadnutí aktuálneho zloženia Zhromaždenia obce Kovačica v pondelok 22. júna pred výborníkmi bude 25 rokovacích bodov.
Prvý bod zasadnutia sa týka návrhu Rozhodnutia o záverečnom rozpočte Obce Kovačica za rok 2025 a v programe zasadnutia sú aj návrhy zmien a doplnení štatútov Predškolskej ustanovizne Kolibri a Galérie insitného umenia v Kovačici.
Predmetmi rokovania taktiež budú správy o činnosti a finančné správy domov kultúry z územia obce a Strediska pre sociálnu prácu Kovačica, ako aj správa o činnosti a plán práce Červeného kríža Kovačica.
Zasadnutie sa začne o 10. hodine.