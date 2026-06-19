V slávnostnej sieni Obce Kovačica sa včera uskutočnilo slávnostné odovzdávanie uznaní najúspešnejším žiakom z územia Kovačickej obce. Išlo o jeden z tých dní, keď obec s mimoriadnou hrdosťou oceňuje svoj najcennejší potenciál – vedomosti, usilovnosť, vytrvalosť a mladosť.
Tento rok boli uznania udelené 196 žiakom, ktorí svojou prácou, angažovanosťou a výnimočnými výsledkami dokázali, že sú najlepšími reprezentantmi svojich škôl, rodín a celej miestnej komunity.
Medzi ocenenými je 29 držiteľov Vukovho diplomu, 7 žiakov generácie, 25 žiakov, ktorí získali jedno z prvých troch miest na republikových súťažiach, ako aj 135 žiakov, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky získaním prvých troch miest v športových, kultúrnych súťažiach a v orchestroch.
Ocenenia najlepším žiakom odovzdal zástupca predsedu Obce Kovačica Miroslav Tomáš a náčelníčka Obecnej správy Kovačica Tanja Bubeskovová. Pri tejto príležitosti zdôraznili, že Obec Kovačica zostáva oddaná podpore vzdelávania, talentu a mladých ľudí, pretože práve oni predstavujú najdôležitejší vklad do budúcnosti tejto komunity.
Žiaci generácie z každej školy boli odmenení tabletmi, zatiaľ čo všetci ocenení žiaci dostali reprezentatívne literárne diela ako povzbudenie, aby pokračovali na ceste poznania, tvorivosti a osobného rozvoja. Slávnostné odovzdávanie uznaní bolo príležitosťou poďakovať sa žiakom, ich učiteľom, profesorom, rodičom a školám za ich úsilie, podporu a oddanosť.