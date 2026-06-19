V poradí 22. Medzinárodný detský folklórny festival Vidovdanské stretnutia sa už počas tohto víkendu uskutoční v Starej Pazove. Tamojší Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića organizuje toto podujatie od 19. do 21. júna.
Program sa začína dnes večer o 19.00 h Vidovdanskými priadkami v Sokolskom dome v Starej Pazove. Ústredné festivalové koncerty sú naplánované na 20. a 21. júna, keď sa o 18.00 h najprv uskutoční defilé centrom mesta. Koncerty sa začínajú o 19.00 h v divadelnej sále a vstup je voľný.
Na festivale vystúpia početné kultúrno-umelecké spolky zo Srbska a zahraničia, vrátane súborov z Temešváru, Bijeljiny, Tešnja, Smedereva, Temerína, Bešky, Nových Bánoviec, Inđije, Nového Slankamenu, Krčedina a iných miest. Okrem hostiteľského spolku na Vidovdanských stretnutiach v sobotu sa zúčastnia aj členovia detských skupín SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry a Obec Stará Pazova.