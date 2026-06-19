Na novosadskom Námestí slobody bol včera otvorený 22. Medzinárodný festival vína Interfest, ktorý sa bude konať do 20. júna.
Počas trvania festivalu sa tu stretnú vinári, odborníci a milovníci vínnej kultúry z celej krajiny i regiónu.
„Na milovníkov vína čakajú aj edukačné workshopy, ktoré prostredníctvom starostlivo vybraných prednášajúcich a degustácií odhalia príbehy o odrodách vína a ľuďoch, ktorí stoja za každou fľašou. Workshopy sa budú konať v priestoroch Turistickej organizácie Mesta Nový Sad a účasť na nich je možná len na základe povinnej rezervácie prostredníctvom sociálnych sietí festivalu,“ uvádzajú organizátori.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj člen Mestskej rady pre hospodárstvo Milorad Radojević. Pri tej príležitosti zdôraznil, že Mesto Nový Sad si uvedomuje význam vinohradníctva a vinárstva ako dôležitého segmentu miestneho hospodárstva a turistickej ponuky.
„Interfest je jedným z podujatí, ktoré úspešne spája hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch a prispieva k propagácii domácich výrobcov a vínnej kultúry. Nový Sad a Frušká hora sú známe svojou vinárskou tradíciou a Mesto Nový Sad kontinuálne podporuje rozvoj tohto sektora, a to tak prostredníctvom turistickej propagácie, ako aj cez konkrétne stimulačné opatrenia určené pre vinárov,“ povedal Radojević.