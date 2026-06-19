Predbežné výsledky záverečnej skúšky, ktorú skladali žiaci ôsmeho ročníka, budú dostupné dnes na úrovni jednotlivých škôl a prostredníctvom portálu Moja stredná škola (Moja srednja škola).
Počas dnešného dňa bude žiakom a rodičom umožnené aj podávanie prípadných námietok proti výsledkom testov, a to elektronickou formou alebo osobne priamo v základnej škole.
Konečné výsledky malej maturity budú zverejnené v pondelok 22. júna a 23. a 24. júna budú môcť žiaci elektronicky vyplniť zoznamy želaní, ktoré odovzdajú vo svojej základnej škole.