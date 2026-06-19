Ministerka štátnej správy a miestnej samosprávy Snežana Paunovićová a riaditeľ spoločnosti Expo 2027 Danilo Jerinić včera privítali primátorov, predsedov obcí a predstaviteľov miestnych samospráv a oboznámili ich s programovou náplňou Špecializovanej výstavy Expo 2027, ako aj s dlhodobými rozvojovými a turistickými efektmi, ktoré výstava prinesie Srbsku.
Paunovićová vyzdvihla, že Expo 2027 nie je len výstava, ale rozvojová platforma, ktorá umožní predstaviť svetu potenciál každého mesta a obce Srbska s novými príležitosťami na prilákanie investícií, rozvoj cestovného ruchu a posilnenie miestnych ekonomík.
Jerinić zdôraznil, že práce prebiehajú podľa plánovaného harmonogramu a že komplex bude pripravený privítať viac ako štyri milióny návštevníkov z celého sveta, ktorí sa očakávajú počas 93-dňového trvania Špecializovanej výstavy.
Počas prehliadky výstavného komplexu delegácia navštívila aj stavenisko, kde bude postavený pavilón Srbský dom, v rámci ktorého budú mať všetky miestne samosprávy v Srbsku možnosť prezentovať svoje kultúrne identity, inovácie, prírodné zdroje a rozvojový potenciál našej krajiny.
Podujatie sa skončilo spoločnou fotografiou účastníkov pri totemovej mape, ktorá symbolicky predstavuje účasť každého regiónu Srbska, s odkazom, že Expo 2027 nie je len belehradský projekt, ale rozvojová príležitosť pre celé Srbsko, všetky jeho mestá a obce.
Zdroj: srbija.gov.rs