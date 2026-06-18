Spoločnosť pre ochranu a výskum vtáctva Srbska informuje, že s 29 hniezdiacimi pármi a 25 doteraz odchovanými mláďatami ide o najúspešnejšiu hniezdnu sezónu orla kráľovského (Aquila heliaca), kriticky ohrozeného a prísne chráneného dravca, ktorého systematický monitoring a aktívna ochrana sa v posledných desiatich rokoch dôsledne realizovali.
„Orly kráľovské sa nenachádzajú len na našom štátnom erbe, ale stali sa aj symbolom ochrany prírody v Srbsku, ukazovateľom možného optimizmu pri všetkých podobných ohrozeniach prírody. Orol kráľovský má dnes už aj svoje publikum, ktoré netrpezlivo čaká na výsledky, píše a pýta sa, koľko je párov. Je však potrebné vynaložiť veľké úsilie na to, aby sme vôbec zistili tieto na prvý pohľad jednoduché čísla,“ uviedol Milan Ružić, výkonný riaditeľ Spoločnosti pre ochranu a výskum vtáctva Srbska.
V oznámení uvádzajú, že počas roku 2026 bolo sledovaných 29 teritoriálnych párov, z ktorých 27 začalo hniezdiť. Úspešne zahniezdilo 16 párov a zaznamenaných bolo 25 mláďat, ktoré by mali vyletieť do polovice júla. V porovnaní s rokom 2025, keď bolo evidovaných 19 párov a 14 mláďat, bol zaznamenaný nárast populácie aj úspešnosti hniezdenia.
Populácia sa naďalej rozširuje, predovšetkým v Banáte, pozdĺž toku rieky Tisa a smerom k hranici s Rumunskom. Tento rok boli po prvý raz zaznamenané páry aj aktívne hniezdo v južnej Báčke, kde druh nehniezdil celé desaťročia.
„Napriek pozitívnemu trendu zostáva prežitie orla kráľovského naďalej neisté, čo dokazuje aj fakt, že najmenej pri štyroch pároch došlo počas tohto roka k opusteniu hniezda alebo znášky v dôsledku vyrušovania zo strany ľudí,“ uvádzajú a apelujú na verejnosť, aby sa nepribližovali k hniezdam a netrávili dlhší čas v ich blízkosti.