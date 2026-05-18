Spoločnosť pre ochranu a výskum vtáctva Srbska vyhlásila už desiaty ročník súťaže Domácnosť, ktorú si vybrali lastovičky. Súťaž je otvorená do 29. mája.
V rámci súťaže budú odmenené vidiecke domácnosti s najvyšším počtom aktívnych hniezd lastovičiek domových. Víťazné domácnosti môžu vyhrať tonu kukurice (1. miesto), pšenice (2. miesto), či jačmeňa (3. miesto), ako aj sadenice ovocných stromov v hodnote 24 000 dinárov (za šťastné hniezdo).
Domácnosti sa môžu do súťaže prihlásiť do 29. mája prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na číslach 021/304-49-25 a 011/400-25-61.
Ako uvádzajú v Spoločnosti pre ochranu a výskum vtáctva Srbska, z piatich druhov lastovičiek, ktoré žijú v Srbsku, je lastovička domová človeku najvernejšia a svoj život úplne prepojila s jeho príbytkami. Aby si na jar postavila hniezdo a vyviedla mladé v maštaliach po celom Srbsku, preletí 5- až 6-tisíc kilometrov z Afriky, kde zimuje.
Zmeny v spôsobe života na dedine v posledných desaťročiach však mali priamy vplyv na to, že počet lastovičiek domových už roky neustále klesá. Na svedomí to má intenzívne a monokultúrne poľnohospodárstvo, ako aj prevažne montovaný spôsob výstavby maštalí a pomocných objektov, v ktorých si lastovičky ťažko stavajú hniezda. K úbytku prispieva aj vyľudňovanie vidieka a pokles stavu hospodárskych zvierat, uvádza sa v oznámení.