V Galérii insitného umenia v Kovačici včera otvorili výstavu obrazov s názvom Jarný salón.
Na výstave sa súčasní aktívni členovia predstavili svojou najnovšou tvorbou, pričom program otvoril spev ženskej speváckej skupiny Kovačičanky, pôsobiacej pri MOMS Kovačica, za hudobného sprievodu Martina Torňoša.
Prítomných privítala riaditeľka GIU Saňa Stvorcová a pri príležitosti 71. výročia galérie prečítala slávnostný príhovor aj asistentka predsedu Obce Kovačica Marijana Melišová. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená počas celého mesiaca.