Žiačky piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici – Sára Mlynárčeková, Sára Hajová, Sára Bakošová, Lucia Válovcová a Leontína Glóziková spolu s učiteľkou výtvarnej výchovy Sanjou Bojkovićovou vo vestibule školy pripravili výstavu s názvom Cestovanie.
Diela vznikali počas školského roka a boli vytvorené rôznymi výtvarnými technikami, ako sú ceruzka, uhlík, tempera a akryl. Na výstave bolo predstavených 30 prác, z toho 15 kresieb a 15 malieb.
Súčasťou výstavy bolo aj hudobné vystúpenie žiakov. Program doplnili klavírne skladby Lýdie Liptákovej a Iskry Stamenovej, gitarový výkon Sáry Bakošovej a hra na husliach Sebastiána Kizúra.
Výstavu otvorila riaditeľka školy Anička Bírešová, ktorá ocenila prácu žiačok a podporu rozvoja ich talentu.