Reprezentant Srbska v taekwonde Stefan Takov uviedol, že ho teší, že po šiestich mesiacoch zopakoval skvelý výsledok a získal zlatú medailu na majstrovstvách Európy.
Zdôraznil, že počas predchádzajúcich desiatich dní zažil krásne chvíle, keďže úspešne promoval.
Inak, naša reprezentácia v taekwonde dosiahla na majstrovstvách Európy v Mníchove, ktoré sa skončili vo štvrtok, veľký úspech ziskom troch medailí. Aleksandra Perišićová získala bronz, Andrea Bokanová si vybojovala striebro a Takov, ako sme spomenuli, dosiahol na najcennejší kov.
Takov na ceste k svojmu druhému titulu majstra starého kontinentu v kariére postupne porazil Bulhara Stamenova, Poliaka Cudnocha, Chorváta Golubića a vo finálovom zápase Gruzínca Kintsurashviliho. Všetky súboje vyhral maximálnym výsledkom 2 : 0.
„Boli to štyri mimoriadne ťažké zápasy. Najmä proti Chorvátovi Golubićovi, s ktorým som prehral vo finále majstrovstiev sveta 2023, a Gruzíncovi, ktorý ma porazil v posledných troch vzájomných dueloch. Tentoraz však do seba všetko zapadlo tak, aby som získal zlato,“ dodal Takov.
Inak, naša reprezentácia sa na tejto súťaži predstavila veľmi úspešne a ako je spomenuté, získala tri medaily.
To znamená, že sa Srbsko celkovo umiestnilo na vysoké šieste miesto. Pred nami sú tak najúspešnejšie Turecko, ktoré získalo 8 medailí (tri zlaté a bronzové, ako aj dve strieborné), tiež Bielorusko, Maďarsko, Španielsko a Veľká Británia.
Medaily získali úhrnne reprezentanti 21 krajín Európy. Zároveň prebiehal aj šampionát v parataekwonde a veru sa aj naši parašportovci predstavili dobre.
Získali úhrnne tri medaily – zlato a dva bronzy. Najcennejší kov si v kategórii do 80 kilogramov vybojoval Nikola Spajić, kým sa bronzom ovenčili Marija Mičevová v kategórii do 52 kilogramov, tiež Jelena Rašićová v kategórii 65+ kilogramov.