U nás sa ľadový hokej neteší takej popularite ako v niektorých iných regiónoch sveta (napríklad na Slovensku), ale je aj tak dôležité spomenúť, že tento šport patrí medzi tie najpopulárnejšie na svete. Podľa odhadov ide asi o tretí najpopulárnejší šport medzi fanúšikmi, hneď po futbale a krikete.
Pravdaže, pri takýchto hodnoteniach sa do úvahy berie nielen ľadový, ale aj pozemný hokej, ktorý má obrovské publikum v krajinách ako India a Pakistan. Tento článok však nie je o štatistike, ale o tom, že sa už v piatok vo Švajčiarsku začínajú 89. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Top divízii.
Turnaj budú hostiť mestá Zürich a Fribourg. Ide o druhý veľký turnaj národných tímov v tomto roku, keďže vo februári sme sledovali aj vynikajúce zápasy na Zimných olympijských hrách. Aj tentoraz na šampionáte účinkuje 16 reprezentácií, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín po osem tímov. Hrá aj Slovensko, ktoré turnaj otvorí súbojom s Nórskom v sobotu 16. mája.
V skupine B, v ktorej súťaží Slovensko, sú ešte aj Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanada a Švédsko. Práve v tomto poradí odohrajú Slováci svoje zápasy. Skupinová fáza potrvá do 26. mája a následne odštartujú vyraďovacie kolá. Z oboch skupín do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie celky a ďalej sa už hrať bude pohárovým systémom.
Selekcie, ktoré v skupine obsadia pozície 5 až 7, si zabezpečia účasť na šampionáte sveta Top divízie 2027, zatiaľ čo tímy z posledného miesta v obidvoch skupinách o rok budú hrať na šampionáte sveta nižšej triedy, čiže Divízie IA. Majstrovstvá sveta Divízie IA 2026 sú už mimochodom za nami – hrali sa v Poľsku od 2. do 8. mája. Práve na tom turnaji prvé dve miesta obsadili Kazachstan a Ukrajina, takže si tieto dve reprezentácie o rok zahrajú v elitnej triede, kde vystriedajú spomínané zostupujúce tímy.
V skupine A elitnej triedy zohrajú USA, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko a Veľká Británia. Uvidíme, ako sa národné tímy zorientujú na tomto podujatí len niekoľko mesiacov po Zimných olympijských hrách, na ktorých zlato získali USA, druhá bola Kanada a tretie Fínsko, ktoré v boji o bronz porazilo práve Slovensko.
Vzhľadom na tieto výkony, ako aj zloženie skupiny, sa postup Slovákov do štvrťfinále aj očakáva. Mali by sme predsa uprednostniť Kanadu, Švédsko a Česko, kým sa očakáva, že o to štvrté miesto boj budú viesť Slováci a Dáni, ktorí sa v podstate práve v Miláne vo februári predstavili celkom dobre a v zápase s neskorším majstrom USA mali aj náskok dlhšie obdobie.
Formát súťaže a štatistika
Turnaj v roku 2026 sa už po dvadsiaty ôsmy raz odohrá v ustálenom formáte so šestnástimi účastníkmi. Zloženie elitnej kategórie však prešlo povinnou obmenou. Po šampionáte v roku 2025 sa s elitou museli rozlúčiť výbery Francúzska a Kazachstanu, ktoré po trojročnom, resp. štvorročnom zotrvaní medzi najlepšími obsadili vo svojich skupinách posledné priečky a zostúpili do Divízie I.
Uvoľnené miesta zaujali tak najlepšie tímy z nižšej kategórie. Medzi hokejovú elitu sa okamžite po roku vracia Veľká Británia, ktorá bola prvá na minuloročnom vydaní šampionátu Divízie I.
Spolu s ňou si postup vybojovali hokejisti Talianska, ktorí sa do elitnej kategórie vracajú po štvorročnej pauze – naposledy sa v nej predstavili v roku 2022.
Na záver spomeňme aj Srbsko, ktoré sa nachádza v Divízii II, skupina A, čo predstavuje zhruba štvrtú výkonnostnú úroveň. Nad nimi je ešte elitná divízia, Divízia I a skupiny A a B a až potom nasleduje tá, v ktorej je naša selekcia.
Šampionát tejto triedy v roku 2026 bol však zrušený z dôvodu vojnového konfliktu v Iráne, keďže sa mal konať v Spojených arabských emirátoch. Spolu so Srbskom sú v tejto skupine ešte Austrália, Belgicko, Chorvátsko, Gruzínsko a Spojené arabské emiráty.
Ligy sa ďalej rozširujú až po Divíziu IV, čo by asi znamenalo, že sú svetové hokejové majstrovstvá rozvrhnuté úhrnne do ôsmych tried.
Srbsko nikdy nebolo v najvyššej triede, dokonca ani v A skupine Divízie I. Najväčší úspech je „tretia liga“, čiže IB Divízia, ktorú naši hrali v rokoch 2022 a 2023.