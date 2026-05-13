1717 – narodila sa vo Viedni rímsko-nemecká cisárovná a rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia, jedna z najvýznamnejších osobností z dynastie Habsburgovcov, manželka rímskonemeckého cisára Františka Štefana Lotrinského. Mala 16 detí, z ktorých 13 sa dožilo dospelého veku. Zomrela roku 1780.
1795 – narodil sa Pavol Jozef Šafárik, slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor, tvorca prvého celistvého pohľadu na slovesnosť, jazyk a históriu Slovanov. Jeho najvýznamnejšími dielami sú Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis. Zomrel roku 1861.
1846 – Spojené štáty vyhlásili vojnu Mexiku.
1935 – narodil sa Ján Navrátil, slovenský spisovateľ a autor rozhlasových rozprávkových hier. Niektoré jeho knihy: Cestovanie s orangutanom (1966), Plachetnica Nonsens (1967), Ďuro Truľo a figliari (1977).
1937 – narodil sa Roger Zelazny, americký spisovateľ, autor sci-fi literatúry. Zomrel roku 1995.
1939 – narodil sa Harvey Keitel, americký filmový herec židovského pôvodu.
1950 – narodil sa Stevie Wonder, americký hudobný skladateľ, textár a spevák. Od narodenia je slepý. Svoj prvý hit Fingertips zložil ako 13-ročný.
1976 – narodila sa Ana Popović, srbská bluesová gitaristka a speváčka, žijúca v USA.
2000 – na Novosadskom veľtrhu bol zavraždený Boško Perošević, predseda Výkonnej rady Vojvodiny.
2007 – predstaviteľka Srbska Marija Šerifović s piesňou Molitva zvíťazila na 52. ročníku súťaže Eurovision Song Contest, ktorý sa konal v Helsinkách.