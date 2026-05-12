1003 – zomrel pápež Silveester II. (vlastným menom Gerbert d’Aurillac), ktorý bol inak francúzsky učenec, matematik a astronóm.
1635 – trnavský kardinál Peter Pázmaň podpísal a vydal zakladaciu listinu Trnavskej univerzity, ktorá mala spočiatku Teologickú a Filozofickú fakultu.
1820 – narodila sa zdravotná sestra, priekopníčka starostlivosti o chorých a nemocničnej hygieny Florence Nightingaleová. Deň jej narodenia sa oslavuje ako Medzinárodný deň ošetrovateliek.
1839 – narodil sa v Banskej Bystrici publicista a básnik Adolf Svätopluk Osvald.
1848 – v súvislosti s proklamovaním Žiadostí slovenského národa vydaný bol zatykač na Ľudovíta Štúra, 22. 5. na Jozefa Miloslava Hurbana a 1. 6. na Michala Miloslava Hodžu.
1899 – konalo sa zakladajúce zhromaždenie Prvého srbského spolku pre hru loptou. Zhromaždenie sa konalo z iniciatívy Huga Buliho, ktorý priniesol prvú futbalovú loptu do Belehradu, a Andru Nikolića, vtedajšieho ministra zahraničných vecí.
1915 – narodil sa zakladateľ ekumenickej rehoľnej komunity z Taizé, ekumenista a šíriteľ zmierenia a pokoja vo svete Roger Schütz.
1933 – narodil sa ruský básnik Andrej Voznesenskij.
1942 – nacisti použili prvýkrát v koncentračnom tábore Osvienčim na hromadné vraždenie Židov plyn.
1947 – po roku natáčania sa premietala Slavica, prvý juhoslovanský celovečerný film po 2. svetovej vojne. Režisérom a scenáristom bol Vjekoslav Afrić.
2020 – inštitút Mihajla Pupina a spoločnosť SmartResearch úspešne vyrobili respirátor, pomôcku, ktorá pomáha pacientom, keď pľúca nemôžu vykonávať svoju funkciu.