1360 – v Brétigny uzavreli mier medzi Anglickom a Francúzskom, čím sa ukončila prvá fáza storočnej vojny.
1429 – francúzska armáda na čele s iba 18-ročnou Janou z Arku (Panna Orleánska) oslobodila mesto Orléans obliehané Angličanmi.
1783 – vo Viedni vyšla prvá známa srbská kniha Iskusni podrumar, ktorú napísal Zaharije Stefanović Orfelin.
1788 – zomrel taliansko-rakúsky botanik, mineralóg, lekár, vedec a vysokoškolský pedagóg Giovanni Antonio Scopoli.
1815 – pri Čačaku Srbi v druhom srbskom povstaní porazili trikrát silnejšiu tureckú armádu. Asi 1 500 povstalcov viedli Miloš Obrenović a Lazar Mutap.
1880 – zomrel francúzsky spisovateľ Gustave Flaubert, významná osobnosť nielen francúzskeho, ale aj svetového realizmu.
1886 – v americkom meste Atlanta (štát Georgia) prvýkrát predávali Coca Colu ako nápoj posilňujúci mozog a intelekt.
1894 – srbský fyzik Mihailo Pupin požiadal o patent v New Yorku na konštrukciu prístroja na telefonické a telegrafné prenosy na väčšie vzdialenosti.
1903 – zomrel francúzsky maliar a sochár Paul Gauguin. Najčastejšou témou jeho obrazov bol exotický svet domorodcov z tahitského ostrova Fatu-Iva, medzi ktorými zomrel.
1906 – parlamentné voľby v Uhorsku sa skončili najväčším volebným úspechom slovenských národných kandidátov od roku 1848.
1921 – vo Švédsku bol zrušený trest smrti.
2001 – pápež Ján Pavol II. ukončil návštevu Sýrie, počas ktorej vstúpil do mešity ako prvý rímskokatolícky vodca v histórii.