1237 – pozostatky otca srbskej cirkvi – svätého Sávu pochovali v kláštore Mileševa rok a pol po jeho smrti v bulharskom hlavnom meste Trnovo, kde zomrel pri návrate z Jeruzalema do Srbska.
1527 – nemecko-španielske vojsko dobylo Rím na príkaz rímsko-nemeckého cisára Karola V.
1615 – v Trnave sa spojenectvom ukončilo rokovanie medzi poverencami Gabriela Betlena a uhorského kráľa Mateja II., ktorý zároveň uznal Betlena za knieža Sedmohradska.
1626 – holandský osadník Peter Minuit kúpil od miestnych Indiánov ostrov Manhattan – na ktorom bol neskôr vybudovaný New York – a v malých sumách zaň zaplatil. Celková hodnota tohto tovaru nepresiahla 25 dolárov.
1758 – narodil sa francúzsky revolucionár, vodca jakobínov Maximilien Robespierre.
1856 – narodil sa svetoznámy rakúsky psychiater Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy.
1859 – zomrel nemecký prírodovedec a cestovateľ Alexander Von Humboldt, zakladateľ modernej geografie, spoluzakladateľ meteorológie.
1868 – narodil sa srbský matematika Mihajlo Petrović, známy ako Mika Alas. Bol zakladateľom matematickej školy, profesor Univerzity v Belehrade, člen Srbskej kráľovskej akadémie, ako aj početných zahraničných akadémií.
1877 – zomrel v Martine evanjelický profesor, spisovateľ, novinár, redaktor, spoluorganizátor Memorandového zhromaždenia, podpredseda Matice slovenskej a predseda Slovenskej národnej strany Viliam Pauliny-Tóth.
1889 – pri príležitosti začatia Parížskej svetovej výstavy oficiálne otvorili Eiffelovu vežu. Bola to vtedy najvyššia stavba na svete.
1994 – francúzsky prezident François Mitterrand a anglická kráľovná Alžbeta II. otvorili tunel pod Lamanšským prielivom.
2012 – konali sa prezidentské, parlamentné, ako aj voľby poslancov do Zhromaždenia AP Vojvodiny. V prvom kole prezidentských volieb najviac hlasov mali Boris Tadić (25,31 %) z Demokratickej strany a Tomislav Nikolić (25,05 %) zo Srbskej pokrokovej strany. V druhom kole zvíťazil T. Nikolić (49,4 %), zatiaľ čo B. Tadić mal 47,4 % hlasov.