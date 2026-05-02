1424 – uhorský kráľ Žigmund daroval svojej manželke Barbore sedem stredoslovenských banských miest a Zvolen.
1457 – zomrela Jerina Brankovićová (Irina Kantakuzinová), manželka despotu Đurđa Brankovića, ľudovo známa ako Prekliata Jerina.
1519 – zomrel svetoznámy a legendami opradený taliansky renesančný architekt, maliar a vynálezca Leonardo da Vinci.
1536 – anglický panovník Henrich VIII. poslal svoju manželku Annu Boleynovú do towerskej väznice, kde ju neskôr popravili.
1567 – zomrel Marin Držić, chorvátsky renesančný básnik a dramatik.
1729 – narodila sa ruská imperátorka nemeckého pôvodu Katarína II. Veľká (vlastným menom Sofia Frederika Augusta).
1863 – narodil sa v Radvani (dnes súčasť Banskej Bystrice) evanjelický kňaz, básnik, prozaik, redaktor a prekladateľ Martin Braxatoris-Sládkovičov (vlastným menom Martin Miloš Braxatoris). Syn Andreja Braxatorisa-Sládkoviča.
2011 – skupina amerických kománd zabila Usámu bin Ládina, vodcu teroristickej organizácie Al-Káida a organizátora teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA.