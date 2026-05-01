Študentské kultúrne centrum Nový Sad (SKCNS) aj tento rok pokračuje v tradícii, ktorú odštartovalo v roku 2007. Podujatím Rytmus Európy si mesto pripomenie 9. máj – Deň víťazstva nad fašizmom a Deň Európy. Bohatý program sľubuje spojenie histórie, umenia a súčasnej hudobnej scény.
Kultúrny týždeň sa začne v utorok 5. mája o 20. hodine v programovom priestore ŠKCNS projekciou filmu Studená vojna (2018) od režiséra Pawła Pawlikowského s príbehom o vášnivej, no tragickej lásky na pozadí politických nepokojov v povojnovej Európe.
Vo štvrtok 7. mája o 18. hodine vo Veľkej galérii ŠKCNS milovníci výtvarného umenia sú pozvaní na vernisáž výstavy Predraga Srbljanina Srbu s názvom Muzika slikom (Hudba obrazom), v rámci ktorej autor skúma vizuálne stvárnenie rytmu a hudobných emócií.
V piatok 8. mája o 19. hodine v Klube ŠKCNS uskutoční sa prezentácia publikácie Pobeda je ženskog roda: Žene Vojvodine u borbi protiv fašizma (Víťazstvo je ženského rodu: Ženy Vojvodiny v boji proti fašizmu). O významných hrdinkách budú diskutovať odborníci z Múzea Vojvodiny: Vojislav Martinov, Kristina Meneši a Dr. Aleksandar Horvat.
Hlavná oslava Dňa Európy vyvrcholí v sobotu 9. mája veľkým koncertom v priestoroch Kreatívneho dištriktu (Čínskej štvrte). Na javisku vystúpia nasledujúci interpreti: My Baby (medzinárodné hviezdy známe svojím šamanským blues-trance zvukom), Kraljevi Termiti, Rouzi live with Radar Crew, Jolly Little Bunch a Generation Z. Pre všetkých návštevníkov je vstup na celý program bezplatný.