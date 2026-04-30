Podnik Srbija šume apeluje na občanov, aby sa počas prvomájových sviatkov správali v prírode zodpovedne, keďže práve v tomto období rastie riziko vzniku lesných požiarov. Tie sú vo viac ako 95 percentách prípadov spôsobené ľudskou nepozornosťou.
Občanom sa odporúča nezakladať oheň v lesoch ani v ich blízkosti, neodhadzovať ohorky a iné horľavé materiály a po pobyte v prírode vždy dôkladne uhasiť oheň.
Zároveň informujú, že počas sviatkov posilňujú kontrolu dodržiavania preventívnych opatrení a vyzývajú verejnosť, aby svojím správaním prispela k ochrane prírody.