Malí maturanti troch pazovských základných škôl – hrdinu Janka Čmelíka, Simeona Aranického a Boška Palkovljevića-Pinkiho – v uplynulých dvoch dňoch navštívili Ekonomicko-obchodnú školu Vuka Karadžića v Starej Pazove v rámci promócie tejto vzdelávacej ustanovizne. Žiaci 8. ročníka túto strednú školu navštívili spolu so svojimi triednymi profesormi. V úvodnej časti podujatia prítomných privítal riaditeľ školy Nemanja Đorđević. Škola bola založená v roku 1956 a tento rok si pripomína 70. výročie úspešného pôsobenia.
V hostiteľskej škole v utorok a v stredu zaujímavou a prístupnou formou prezentovali svoje predmetové skupiny profesori školy a žiaci prvého a druhého ročníka sa podelili o svoje skúsenosti s budúcimi stredoškolákmi. Žiaci 8. ročníka mali možnosť bližšie sa zoznámiť so vzdelávacími profilmi (ekonomický technik, finančno-účtovnícky technik, právnicko- podnikateľský technik, turistický technik, hoteliersko-reštauračný technik, obchodník, kuchár a cukrár), vyučovacím obsahom a možnosťami, ktoré škola ponúka. Malé pohostenie pripravili žiaci z odborov kuchár a cukrár. V rámci propagácie školy Tím pre marketing školy pod vedením Marka Božića navštívil aj ďalšie základné školy v Staropazovskej obci a okolí. V škole sa tešia na približne 196 nových žiakov a veria v úspešnú novú generáciu.
Ekonomicko-obchodná škola ponúka osem vzdelávacích profilov v odboroch ekonómia a právo, hotelierstvo a cestovný ruch. Štvorročné odbory umožňujú pokračovať v štúdiu aj zamestnať sa, trojročné odbory (obchodník, kuchár, cukrár) zas umožňujú rýchly vstup do praxe.
Škola je od roku 2017 zapojená do duálneho vzdelávania a patrí medzi prvé v Srbsku. V roku 2025 získala pri externom hodnotení najvyššie hodnotenie kvality v tejto oblasti.