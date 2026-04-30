V pondelok 27. apríla sa v Kultúrnom stredisku v Zreňanine konala výstava Tvoj dizajn, tvoja poruka, tvoja planeta, ktorú zorganizovala Technická fakulta Mihajla Pupina v Zreňanine.
Na výstave bolo prezentovaných aj osem prác, ktoré stvárnili žiačky kovačického gymnázia: Nataša Povolná, Alexandra Veňarská, Iva Marková, Aňa Košútová, Đurđina Aleksićová, Hana Barcová a Anna Alexandra Cicková.
Medzi ocenenými získala Nataša Povolná tretie miesto.
Cieľom výtvarného konkurzu bolo podporiť mladých ľudí v tom, aby prostredníctvom módneho dizajnu vyjadrovali svoj postoj k ochrane životného prostredia, udržateľnej móde a zodpovednosti voči planéte.
Výstava potrvá do 10. mája